Villefranche-de-Rouergue. Le vide-greniers du club de judo ne s’est pas noyé

Difficile d’avoir de plus mauvaises conditions météorologiques pour un 1er mai que ce dernier mercredi. De l’aube à la nuit que de la pluie, accompagnée de températures fraîches. Malgré ce contexte climatique défavorable, le vide-greniers organisé comme chaque 1er mai au foirail de la Madeleine par le club de judo de Villefranche ne s’est pas noyé. On peut même parler de réussite.

En effet, la journée a enregistré un flux constant de chineurs et de promeneurs, déambulant entre les stands sous l’espace couvert du foirail. Celui-ci affichait complet. Certes, l’extérieur avait été déserté par les brocanteurs, mais une belle rangée de producteurs de fleurs et de plants rappelait bien que l’on était au printemps et que dès que le soleil reviendrait ce serait le moment de s’occuper de son jardin. Une exposition-vente de voitures donnait un autre intérêt à la manifestation.

Les bénévoles du club villefranchois étaient aussi mobilisés pour la préparation et le service du petit-déjeuner aux tripes et pour la restauration rapide du midi. Une organisation éprouvée depuis de nombreuses années.