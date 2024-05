Luc-la-Primaube. Les agapes de printemps, un rendez-vous incontournable

Plus de 90 personnes ont participé au traditionnel repas de printemps organisé par le club de l’Âge d’or à l’espace animation de Luc bien décoré. Après le repas concocté par le traiteur ID Repas, précédé d’un apéritif, la troupe théâtrale des Z’igues de Compolibat a animé la fin d’après midi. Ce fut en tous points, une bien belle journée, gourmande et agréable, marquée du sceau de la convivialité et de la bonne humeur.

Tous sont repartis enchantés par ce moment de retrouvailles et de partage. Les adhérents au club de l’Âge d’or ou toute personne intéressée par la traditionnelle journée, midi et soir, à Versailles, mardi 18 juin, doivent se faire inscrire avant le 1er juin chez Simone Saurel. Prix : 15€ pour les adhérents et 30€ pour les non-adhérents. Renseignements au 06 76 38 32 10.