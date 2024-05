Decazeville. Les jeunes U19 se sont montrés dans le Cantal

Pour aller dans le cantal, le coach Guy Cabrol avait une équipe de trois U19, Martin Cazelles, Lukas Albespy, Gabriel Layrac, et des expérimentés Erwan Soulié et Elian Pialhoux en capitaine de route. Le samedi, Albespy Lukas termine 8e et 1er U19, Martin Cazelles 12e et 2e U19, Gabriel Layrac 17e et 3e U19. Le dimanche matin, 9,5 km en contre-la-montre par équipes, les Decazevillois terminent 3e. L’après-midi pour la 3e étape, Martin et Gabriel s’échappent et compteront jusqu’à 1 minute d’avance. Gabriel termine 3e. Au classement général final, Lukas Albespy finit 8e et remporte le classement U19 ; Martin Cazelles 10e et 2e U19 ; Gabriel Layrac 11e et 3e U19. Julien Cayssials était à Millau pour disputer la 2e manche du challenge MMA-Skoda-Centre-Presse-Midi-Libre. Julien termine 4e. Au classement général du challenge, Julien est 2e. Les féminines et Matyas Bingler étaient en Gironde pour une manche de la coupe de France. Ysée Moncet termine 26e, Iris 28e. En U17 Matyas, pris dans une chute dans l’emballage final, n’a pu participer au sprint, il termine 59e