Laissac-Sévérac l'Église. Les lycéens de Jean-Vigo en visite au marché aux bestiaux

Mardi, les élèves de 2de famille des métiers hôtellerie-restauration accompagnés du groupe mention complémentaire traiteur du lycée professionnel Jean-Vigo à Millau ont développé leurs compétences en approvisionnement au travers d’une sortie pédagogique sur la commune.

Le réveil fut matinal pour arriver à l’ouverture du marché aux bestiaux sur la place du foirail à Laissac.

Françoise Fouet, présidente de l’office de tourisme a accueilli le groupe au centre administratif où un film présentant l’histoire commerciale de Laissac, les acteurs et le fonctionnement du marché a été suivi avec attention par les élèves.

Ces derniers ont ensuite pu assister aux transactions entre négociants. Côté bovins, pas moins de 650 bestiaux et une centaine de négociants, venant de 20 départements environ étaient présents ce jour-là. Le maire David Minerva a ensuite expliqué le fonctionnement de ce marché en régie municipale, ses enjeux, les activités affiliées à celui-ci ainsi que les atouts de la ville de Laissac et de ses infrastructures pour organiser différents événements sur cette esplanade du foirail. Les élèves ont pu mesurer l’importance de la qualité de l’élevage, élément majeur qui constitue le prix d’achat et bien sûr la satisfaction de la clientèle des restaurateurs notamment. Le groupe a ensuite suivi la tradition laissaguaise en dégustant un savoureux déjeuner à la fourchette au restaurant La Bascule. Les plats les plus traditionnels y ont été savourés : soupe au fromage, pâté en croûte, tête de veau, chou farci étaient au menu ! L’ensemble du groupe s’est ensuite dirigé vers le marché des commerçants non sédentaires au centre du village, cuisiniers et serveurs ont pu y rencontrer différents producteurs et étudier le produit local de saison de leur choix : fraises, asperges, tome d’Aubrac, miel local, spécialité charcutière. En fin de matinée, les futurs restaurateurs ont été accueillis par Mme Touazi, enseignante technique en horticulture à l’Itep de Grèzes. Au sein d’une belle serre, les élèves ont admiré les semis en plein développement de différentes plantes et fleurs aromatiques, ils ont notamment appris à capter les senteurs. De précieux conseils et secrets de culture leur ont été divulgués et ils ont pu mettre les mains dans la terre pour pratiquer un semis et l’emporter au lycée. La spirale aromatique du restaurant l’Atalante pourra bientôt accueillir ces nouveaux aromates et faire le bonheur des clients dans les prochaines préparations de bar, cuisine ou pâtisseries.

Une matinée bien remplie, qui a permis à l’ensemble du groupe d’approfondir ses connaissances en culture professionnelle. "Les sorties scolaires à thème constituent des temps forts dans le parcours scolaire des élèves en favorisant l’acquisition de connaissances et de compétences, en concourant à leur épanouissement et en participant à leur ouverture culturelle", déclarent Mme Bousquet et M. Solinhac, les professeurs encadrants.