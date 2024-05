Onet-le-Château. Les petits du "Toucan" découvrent le plaisir d’un voyage en train

Les enfants du jardin d’enfants "Le Toucan" ont eu jeudi dernier, l’opportunité de vivre une expérience inédite : une sortie en train entre Rodez et Luc-Primaube et retour ! Pour la plupart d’entre eux, c’était une première, une occasion unique de découvrir ce mode de transport ferroviaire.

Accompagnés par leur équipe éducative, les enfants ont embarqué dans cette aventure avec enthousiasme. Dès le départ, ils ont été accueillis chaleureusement par le contrôleur, qui s’est prêté au jeu, en leur expliquant le fonctionnement du train et en répondant à leurs nombreuses questions. Cette excursion en train a été à la fois instructive et divertissante pour les enfants, leur offrant une nouvelle perspective sur le monde qui les entoure. Une expérience enrichissante qui restera gravée dans leur mémoire comme un moment plein de joie et de découverte.