Villecomtal. Lina Modika en concert, d’un Dourdou à l’autre

Une fois n’est pas coutume, La Fabrique du Rougier a proposé à une musicienne de revenir à Villecomtal pour sa programmation culturelle "Le printemps des femmes". Simplement parce qu’elle avait tellement touché le public lors de son concert en 2022, Lina Modika, accompagnée de Zan à la guitare, trouve sa place cette année aux côtés des nouveautés, juste pour le plaisir. Le mois dernier, la jeune musicienne toulousaine Mélidja avait aussi conquis le public par la sensibilité de ses textes, de sa personnalité et par sa voie aérienne. Au mois suivant, la Fabrique du Rougier proposera un changement d’univers total, avec Maylin, entre rock et chamanisme. En attendant, place à la douceur d’une fin d’après-midi pluvieuse de printemps. Avec ses harmonies vocales suaves et brumeuses, ses horizons lointains, de rêves chantés et enchantés, d’instants sur le fil, entre équilibre et fragilité, la voix et le répertoire de Lina Modika sont inclassables. Pour éclairer le public, proposons que l’univers musical de cette chanteuse pourrait être jazzy, lounge et, de façon certaine, inspiré des musiques nord américaines. Lounge signifie salon ou cabaret en anglais. Cette musique se lovera entre les fauteuils, banquettes et canapés comme dans un bayou de Louisiane.

Nul besoin d’aller chercher cette artiste outre-atlantique, Lina Modika réside en Aveyron, à Vabres-l’Abbaye. Elle quittera les rives du Dourdou de Camarès pour rejoindre Villecomtal et les flots rougis par la pluie du Dourdou de Conques.

Le concert débutera dimanche 5 mai à 18 heures.

Libre participation. Assiettes délicieuses d’Iseult et de David à consommer sur place.