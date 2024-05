Mur-de-Barrez. Lithôcare, quand les pierres prennent soin des personnes

Créé en 2015, Lithôcare est une petite entreprise française gérée par Édouard et Véronique, créatrice passionnée par les minéraux et l’ésotérisme. À leurs débuts, ils proposaient uniquement des créations de bijoux faits main sur l’e-shop GemCrea. Le succès rapide de la boutique a permis d’étendre l’offre à différents produits. Aujourd’hui, GemCrea est devenu Lithôcare, une boutique dédiée au bien-être par les pierres avec plus de 1 800 références. Vous trouverez une sélection de bijoux artisanaux, de pierres sous toutes leurs formes et des accessoires indispensables pour la purification et le rechargement de vos minéraux. En plus d’offrir des pierres et des minéraux de qualités, Véronique et Édouard proposent également un grand choix d’encens, d’huiles essentielles, d’outils pour la divination et la méditation sans oublier une large gamme de perles et d’apprêts pour confectionner vos propres bijoux. L’objectif est avant tout de satisfaire, tant sur la qualité que sur les prix.

Une boutique à découvrir absolument à l’occasion d’un pot, jeudi 9 mai à partir de 10 h 30. Ce jour-là, une remise de 10 % sera appliquée à vos achats.

Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.

www.lithocare.fr, 07 75 74 00 26, 13 Grand-rue à Mur-de-Barrez.