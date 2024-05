Mort de Nahel : ce que l’on sait de la reconstitution des faits prévue dimanche à Nanterre sous haute sécurité

La reconstitution sera menée avec la présence des policiers impliqués dans la mort de Nahel, les passagers de la voiture et des témoins.

Près d’un an après la mort de Nahel, tué par un tir de policier à Nanterre le 27 juin 2023, la justice réunit dimanche les principaux protagonistes du dossier pour une reconstitution des faits, a appris l’AFP de sources concordantes.

Vont participer le policier mis en examen pour homicide volontaire et ses collègues présents, les passagers de la voiture que conduisait Nahel, et des témoins. "Pour la première fois, toutes les parties seront confrontées à leur déposition sur la scène du crime, c’est un moment fort", souligne Nabil Boudi, avocat de la mère de Nahel.

La diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant un policier tirant sur l’adolescent de 17 ans à bout portant lors d’un contrôle routier avait engendré plusieurs nuits d’émeutes violentes lors de l’été 2023. À travers la France, les incendies de bâtiments publics et d’infrastructures ou les pillages de magasins ont causé des dégâts représentant un milliard d’euros, selon le Sénat. À Nanterre, non loin du rond-point où Nahel a été tué et où aura lieu la reconstitution, certains bâtiments en portent encore les traces.

Que va tenter de déterminer cette reconstitution ?

L’enquête sur la mort de Nahel, devenue un symbole du débat sur les violences policières, doit notamment établir si l’usage de l’arme à feu était légitime. Une première version policière, selon laquelle l’adolescent aurait foncé sur le motard, a rapidement été infirmée par la vidéo des faits, diffusée sur les réseaux sociaux.

La question de la sécurité des policiers impliqués dans la mort de Nahel était au premier plan avant la tenue de cette reconstitution. Les fonctionnaires sont en effet la cible de menaces de mort. L’avocat du tireur présumé, Me Thibault de Montbrial, avait demandé à ce que la reconstitution soit relocalisée. Les juges d’instruction ont refusé en estimant que les conditions de sécurité étaient réunies.

On peut s’attendre à un important dispositif pour baliser les lieux. De plus, les policiers qui prendront part à la reconstitution porteront des gilets pare-balles et des cagoules pour préserver leur anonymat, rapporte Le Parisien.

Pendant cinq mois, le policier auteur du tir, Florian M., âgé de 38 ans au moment des faits, avait été placé en détention provisoire. Mais en novembre, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire après plusieurs demandes de son conseil.

Les juges qui ont décidé de sa remise en liberté avaient reconnu qu’il existait encore "des divergences entre les différentes versions données", mais que "le risque de concertation" apparaissait désormais, "dans cette configuration, moins prégnant" et "ne saurait justifier la poursuite de la détention provisoire à ce titre".

"Le trouble à l’ordre public demeure"

"L’information judiciaire a progressé", les parties civiles et les deux policiers ayant été auditionnés, ont indiqué les magistrats. Ils soulignent également que "si le trouble à l’ordre public demeure", "il est moindre qu’à la date du placement en détention provisoire".

Après la libération de Florian M., Mounia, la mère de Nahel qui l’élevait seule, avait appelé à un rassemblement auquel quelques centaines de personnes s’étaient rendues dans le calme. "Un policier tue un enfant, arabe ou noir, devient millionnaire et sort de prison, retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes", avait-elle déploré dans une vidéo, en référence à la cagnotte qui a récolté plus de 1,6 million d’euros en soutien à la famille du policier. "Elle est très stressée, ça ravive de mauvais souvenirs", estime Me Boudi, son conseil. L’avocat de Florian M. n’a pas donné suite aux sollicitations de l’AFP.