Nauviale. Premières compétitions pour les jeunes de l’Amical boxing

Ces derniers mois l’Amical boxing club Nuces savate boxe française (ABC Nuces SBF) a engagé des tireurs dans différentes compétitions. À Gaillac tout d’abord où 3 jeunes ont participé à leur première compétition interclubs, à Toulouse ensuite où 5 autres étaient invités au championnat départemental Haute-Garonne.

Ce dimanche c’est à Castres que Kilian et Jawed à Castres qui ont commencé les cours cette année ont démontré les progrès accomplis. Malgré quelques erreurs de débutants, chacun a remporté trois assauts sur quatre, malgré quelques erreurs de débutants. "Ces rencontres, constituées d’assauts très éprouvants physiquement et psychologiquement pour des débutants, permettent d’accumuler une expérience irremplaçable dans la gestion du stress et de l’évolution sur un ring" précise le directeur technique Michel Costes qui insiste sur une présence régulière aux entraînements.

Aujourd’hui, vendredi 3 mai, le public est invité à la salle d’animation de Luc où sera organisée une soirée de rencontres pugilistiques qui a pour but d’aider à financer le déplacement d’un jeune au championnat de France le mois prochain en Guadeloupe.

Le club de Nuces qui aura 10 ans cette année, clôturera sa saison par un passage de gants mi-juin et son assemblée générale fin juin. Contact : mail orange.fr/ ou au 06 75 64 45 68.