Entraygues-sur-Truyère. Rencontre des anciens chefs de centre du Nord Aveyron

Samedi dernier, pour la 16e édition, les anciens chefs de centre Nord-Aveyron, accompagnés de leurs épouses, se sont donné rendez-vous à Entraygues. La journée était organisée par Jean-Paul Boyer et Dominique Avallon.

Le capitaine Vincent Brouzes, les coprésidents de l’amicale et leurs collègues, les accueillaient au centre de secours à l’occasion d’un vin d’honneur.

Après la visite du centre de secours, tout le monde s’est réuni à l’extérieur pour la photo souvenir. Dans le prolongement de la journée, un repas succulent fut servi dans un restaurant local. Après avoir eu une pensée pour tous les anciens chefs de centre qui ne sont plus là, une ambiance amicale s’installa très vite et pendant tout le repas, les souvenirs, les chants, les blagues et la bonne humeur de chacun agrémentèrent ces moments de convivialité. L’année prochaine, au mois de juin, c’est dans un buron à Lacalm, qu’aura lieu cette nouvelle rencontre.