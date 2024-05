Star Academy : ces deux anciens élèves passent de la scène au petit écran dans une série bien connue et tournée en Occitanie

Victorien et Candice intègrent le tournage de la série à succès de TF1 tournée à Sète (Hérault), "Demain nous appartient".

Deux anciens élèves de la dernière saison de la "Star Academy", émission phare de TF1 avec "The Voice", font leur entrée sur une nouvelle scène, celle de la télévision.

Ils vont apparaître dans "Demain nous appartient"

Et c’est devant les caméras de la série à succès de TF1 "Demain nous appartient" qu’on va prochainement les retrouver. Leurs visages ne vous sont pas inconnus. Il s’agit de Victorien, le candidat originaire de Frontignan dans l’Hérault et de Candice.

Victorien, originaire de l’Hérault, et Candice sur la tournée Star Ac

Victorien avait été éliminé trop tôt dans l’aventure et n’avait donc pas pu faire partie des élèves sélectionnés pour participer à la tournée Star Ac actuellement en cours. Ce qui n’est pas le cas de Candice.

La production de DNA a posté sur son compte Instagram une photo de ses deux nouvelles recrues qui incarneront leur propre rôle. Comme l’explique Télé Loisirs, "ils apparaîtront sur le petit écran pour l’ouverture de La Paillote et le lancement de l’été. De nombreux personnages seront présents pour leur réserver un tonnerre d’applaudissements et leur demander de selfies. Autour des tables sur lesquelles seront servis cocktails et tapas, seront présents Aaron et Lisa, sa sœur Amel, sa cousine Victoire mais aussi Charles, Chloé, Diego, Jack et sa sœur Lizzie, les lycéens Liam, Lilou et Violette, Victor, son fils Timothée, ou encore Nordine".

Pour rappel, "Demain nous appartient" est tourné dans l’Hérault, à Sète. On y retrouve des acteurs phares comme Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur.