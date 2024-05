Decazeville. Tania Ivanov, une reine du swing en concert ce soir

À l’âge d’or du swing, on appelait les chanteuses de jazz des "canaris"… Le Tania Ivanov sextet, des musiciens chevronnés, né d’amitiés de longue date, s’est non seulement plongé dans le répertoire de Peggy Lee mais aussi au cœur de son histoire. Tania Ivanov incarne "la Reine du Cool" : un rôle sur mesure pour cette chanteuse issue du théâtre. Son grain de voix suave et sans tapage, l’intimité qu’elle crée avec le public, les anecdotes historiques truffées d’humour nous rapprochent de l’univers de Peggy Lee. Un tour de chant empreint de la fraîcheur du swing de "la Reine" comme la nommait Duke Ellington. Un hommage musical appuyé et engagé. Ce samedi 4 mai, 21 heures, salle Yves-Roques à Decazeville. Le concert sera suivi des incontournables afters à l’Aspibd, zone du Centre.