Luc-la-Primaube. Un atelier d’arts plastiques avec Angélique Ruelle

La MJC a une nouvelle intervenante pour le club enfants en arts plastiques depuis le début de la saison 2023-2024. C’est Angélique Ruelle, artiste et professeur indépendante à son atelier "une touche d’art" à Baraqueville qui intervient tous les mercredis, de 16 heures à 17 h 30, salle Pilote à l’espace Saint-Exupéry, pour animer l’atelier dessin pour enfants et adolescents proposé par la MJC de Luc-la-Primaube. Le programme est riche : mangas, proportions du corps humain et du visage, peinture sur lauze, encre, aquarelle, dessin en blanc sur noir, pastels secs… De quoi bien garnir l’exposition de fin d’année ! Ces moments de partage et de complicité sont sublimés par des rires et des pauses gourmandes.

Les inscriptions pour la saison prochaine risquent d’être rapidement fermées.

Contact au 06 50 14 94 17

ou sur facebook : utda.angelique.ruelle