Bozouls. Une cour rénovée à l’école Saint-François

À la fin d’année 2023 toute l’équipe de l’école Saint-François s’est mobilisée afin de lancer un appel à dons via la fondation Saint-Matthieu et la plateforme Jaidemonecole, pour l’aider à financer la réfection de la cour.

Les élèves ont réalisé une vidéo leur permettant de mettre en scène les problématiques liées à l’état de leur cour.

Leur appel a été entendu car les fonds nécessaires ont pu ainsi être récoltés et sans attendre les travaux ont été programmés. Si ces derniers n’étaient initialement prévus que pour l’été 2024, c’est finalement avec de l’avance et un travail assidu que l’entreprise EGTP, responsable des travaux, a réussi à les finaliser au cours de ces dernières vacances pour la plus grande joie de tous.

Les enfants ravis peuvent maintenant évoluer sur un espace plus sécurisé, plus harmonieux et avec un nouveau bac à sable.

Remerciements à l’ensemble des donateurs qui ont permis la réalisation de ce beau projet pour les élèves de l’école Saint-François.