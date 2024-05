Laissac-Sévérac l'Église. Une nouvelle enseigne au cœur du bourg

Une entreprise de taxi et de pompes funèbres vient d’ouvrir ses portes au cœur du village avec une nouvelle boutique au 13, place du 11-Novembre-1918. Laurent et Stéphanie Huby résident dans la commune depuis 16 ans quand Laurent a rejoint le corps des sapeurs-pompiers volontaires du village. Ils proposent les prestations habituelles : organisation complète d’obsèques, transport de corps toutes distances, fleurissement et entretien des sépultures, vente d’articles funéraires et fleurs.

Le magasin est ouvert de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures du mardi au samedi, avec une permanence décès 24 h/24 et 7 jours/7. Bienvenue à cette nouvelle enseigne qui va participer à l’animation du centre bourg et meilleurs vœux de réussite à Laurent et Stéphanie dans leur nouvelle activité.