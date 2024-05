Villefranche-de-Rouergue. Une revanche sans discussion contre Cahors-Sauzet

L’équipe villefranchoise avait à cœur de prendre leur revanche contre Cahors-Sauzet, vaincue de 28 points au match aller et c’est chose faite. Un derby sous pression pour les 2 équipes. Durant le 1er quart-temps, les joueurs de Vincent Da Silva, imposent un jeu rapide et bien maîtrisé. Ils sont en confiance et les Cadurciens subissent en commettant de nombreuses fautes défensives qui profitent aux Bleus. Score : 19-16. Pendant le 2e quart-temps, l’équipe de Cahors-Sauzet essaie de réagir. Mais la mi-temps est sifflée avec un avantage de 7 points pour les Bleus. Score : 45-38.

À la sortie des vestiaires, on voit une équipe villefranchoise, plus que jamais motivée. Les Lotois semblent dépassés. Score : 70-56. Même si on observe durant le 4e quart-temps un léger relâchement du BBV12 la victoire est sans appel. Score final : 87-74.

Une victoire bien méritée grâce à un mental d’acier et une cohésion au niveau de l’équipe. Cette défaite prive Cahors-Sauzet de maintien en prénational. Quant aux Bleus, ils restent 2e et joueront samedi à Montastruc 4e au classement.

Autres résultats

Défaite de SG2 contre l’Alba 2 60-42. Défaite des SG3 contre l’Alba 3 54-41. Défaite des U13G contre Decazeville 43-55. Défaite des U15G contre Mende 74-68. Défaite des U15F contre l’Alba 35-80. Défaite des U18F contre l’EAB 81-48. Victoire des U13F contre Basket Vallon 24-32. Victoire des U17G contre Rabastens 61-53.