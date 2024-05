Arvieu. Vide-greniers à Caplongue

Le comité des fêtes de Caplongue organise le 8e vide-greniers de Caplongue, modestement nommé le légendaire, mercredi 8 mai. Une cinquantaine d’exposants seront là, disséminés dans les rues et places de Caplongue, pour offrir aux passants des étals bigarrés d’objets à recycler, de plantes, et d’une ribambelle de choses qui changeront de main ce jour-là. On pourra s’y restaurer d’une saucisse et sa farandole de frites, y boire un café ou quelque chose de plus corsé au Café des Gens de Caplongue tenu ce jour-là par les bénévoles du comité. Des promenades à poneys seront proposées par l’association Gravroche and Co. Si le temps, encore incertain, ne permet pas de déballer en plein air, le vide-greniers sera déplacé à la salle des fêtes d’Arvieu. Naturellement, l’information sera diffusée en amont, ce qui vous permettra de prendre vos dispositions. Pour tout renseignement, contactez Émilie au 06 86 44 87.