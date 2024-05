VIDEOS. Spectaculaire incendie dans une usine à Berlin : un potentiel nuage toxique se répand dans la capitale allemande

In Berlin-Lichterfelde brennt es in einer Fabrikhalle, deswegen warnt die Feuerwehr vor giftigen Rauchgasen. In der Amtlichen Gefahrenmitteilung von Freitag, 13 Uhr, heißt es, der Rauch ziehe aktuell in nördlicher Richtung über die Stadt. https://t.co/RGNnZhY6Bf pic.twitter.com/LhvZdVfEvH