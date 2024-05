Onet-le-Château. A la MJC, beaucoup de monde pour un vernissage haut en couleurs

Le mois de mai est traditionnellement consacré au printemps des artistes amateurs et ce jeudi, lors du vernissage de l’exposition "Au-delà des couleurs", très nombreux étaient les invités qui se sont pressés à la galerie des Capucines de la MJC pour y participer et admirer le travail de deux artistes et amies passionnées, qui exposent leurs tableaux colorés "qui viennent éclairer ce ciel gris", dira le président de la MJC Pierre Pons, dans son mot de bienvenue. "Ce qui se dégage des tableaux de Marie-Christine Fontanié et Amandine Peyssi, c’est de la lumière, de la sensibilité et de la couleur évidemment. Leurs tableaux se croisent et s’entremêlent pour donner à la galerie cette teinte joyeuse. L’atmosphère est douce grâce à leurs pinceaux et nous sommes certains que le soleil viendra bientôt illuminer les toiles et contribuer à la mise en beauté de leurs œuvres". La première nous donne à voir de magnifiques portraits (acrylique et huile, principalement au couteau) inspirés par sa passion pour Frida Khalo "Si seulement nos yeux voyaient des âmes au lieu des corps, combien notre idée de la beauté serait différente"… Quant à la deuxième, ce sont de belles aquarelles à la fois florales, colorées, naturelles et stylisées, mais douces, reflet de sa personnalité. Ce que ne manque pas de souligner Marie Christine, son amie peintre. " Je la remercie de m’avoir associé à cette expo, d’autant que depuis cette proposition, Amandine, qui a participé en février dernier à une exposition d’aquarellistes amateurs au Grand Palais de Paris, a été remarquée par une galerie japonaise, qui lui propose d’exposer quelques-unes de ses toiles à Tokyo ! Vous comprendrez que cela ajoute à ma fierté d’être à ses côtés aujourd’hui…".

L’exposition est à découvrir à la galerie des Capucines jusqu’au 24 mai.