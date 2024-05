Druelle Balsac. Ampiac prépare la Saint-Jean

La fête de la Saint-Jean se déroulera à Ampiac les samedi 22 et dimanche 23 juin. Afin de la préparer au mieux, les membres du comité des fêtes du village se sont réunis pour peaufiner le programme. Les festivités débuteront le samedi soir avec un apéro bandas animé par "Les fanfarons du Ségala". Pour ceux qui souhaiteraient se restaurer, cela sera possible, "Stret burger" assurera la restauration sur place et se fera un plaisir de vous servir. La journée du dimanche débutera par une messe qui sera célébrée dans l’église du village à 10 h 30. En fin de matinée, un apéritif sera servi et à midi, vous pourrez déguster une excellente paella. Pour cette dernière, il est plus prudent de réserver au 06 86 72 32 40 (la place étant limitée). Tout au long du week-end, les enfants ne seront pas oubliés, des jeux leur seront proposés. L’après-midi, il y aura également un spectacle de danse folklorique animé par la troupe "La Pastourelle". Le comité précise que pour ces deux jours d’animation, les entrées seront gratuites. Alors, n’hésitez plus et venez partager un moment convivial et festif dans le joli petit village de la vallée de l’Aveyron.