Castelnau-de-Mandailles. Au quine du club de l’Âge d’or

Dernièrement, le club de l’Âge d’or organisait son quine annuel à la salle des fêtes de Castelnau. Malgré la chaleur de cette journée, et d’autres animations dans la région, les amateurs de quine ont répondu présents, et beaucoup sont repartis avec de très beaux lots. Une belle après-midi passée dans une bonne ambiance. Le club tient à remercier toutes les personnes qui ont participé soit pour donner des lots, organiser la journée et bien sûr à tous les joueurs venus de près ou de loin.

Rendez-vous pour l’assemblée générale du club le samedi 1er juin à Castelnau suivi d’un repas servi sur place.