Cette usine capte, filtre et stocke du CO2

(ETX Daily Up) - En Islande, un étonnant complexe vient d'être inauguré, chargé de collecter du CO2 dans l'air pour le stocker de manière permanente sous terre. Il s'agit tout simplement de la plus grande installation de captage direct de l'air au monde.

La start-up suisse Climeworks, spécialisée dans la capture et filtrage du dioxyde de carbone dans l'air, vient d'inaugurer en Islande son complexe Mammoth, capable à lui seul de capter jusqu'à 36.000 tonnes de CO2 par an. Cette installation est environ dix fois plus grande que la toute première expérimentée par Climeworks.

La mise en place de cette usine a nécessité deux ans de travail. Elle est construite de manière modulaire et sera terminée un peu plus tard dans l'année. Pour le moment, seuls 12 des 72 conteneurs collecteurs prévus à terme sont actuellement installés sur le site.

Climeworks n'utilise que des énergies renouvelables pour alimenter son processus de capture directe de l'air, qui nécessite notamment de la chaleur à basse température, comme de l'eau bouillante. C'est pourquoi l'usine a été installée à proximité d'une immense centrale d’énergie géothermique gérée par le groupe ON Power, avec lequel Climeworks collabore.

Une fois que le dioxyde de carbone est filtré et stocké, il est transporté sous terre grâce à un partenariat avec la société Carbfix. Il réagit alors avec la roche volcanique et, par un processus naturel, se transforme en pierre. De cette manière, le CO2 capté dans l'air se retrouve stocké de manière permanente.

L'objectif de Climeworks de développer d'autres centres de ce type, notamment aux États-Unis, afin d'atteindre une capacité d'élimination du dioxyde de carbone de l'ordre de la mégatonne d'ici 2030 et de la gigatonne d'ici 2050.