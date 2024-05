Comment le protocole Matter va permettre de mieux gérer l'énergie de la maison

(ETX Daily Up) - La prochaine mise à jour du standard universel des objets connectés Matter va élargir la gamme d'appareils compatibles. Elle va également proposer de nombreuses améliorations dédiées à la gestion au quotidien de l'électricité ou bien encore de l'eau.

La Connectivity Standards Alliance (CSA) vient d'annoncer une nouvelle mise à jour de Matter (1.3), son protocole censé garantir l'interopérabilité des objets connectés. Pour rappel, tous les appareils estampillés Matter peuvent fonctionner dans n'importe quel environnement connecté, via une seule et même application, quel que soit le smartphone ou la tablette utilisé. L'idée est que tout le monde puisse gérer l'ensemble de ses objets connectés au quotidien, quelle que soit leur marque, sans avoir à dépendre d'une technologie ou d'un système d'exploitation propre.

Avec cette nouvelle mise à jour, Matter va notamment prendre en charge de nouveaux types d'appareils connectés de la vie quotidienne, comme les fours et les micro-ondes, les tables de cuisson, les hottes aspirantes ou encore les sèche-linges. Reste maintenant aux constructeurs à intégrer, tester et déployer ces nouvelles fonctionnalités avant de lancer leurs nouveautés sur le marché.

Mais le plus important dans cette prochaine mise à jour concerne la gestion de l'énergie, désormais au coeur du projet. Il sera ainsi possible pour les consommateurs de mieux comprendre quels objets sont les plus énergivores. Ces informations concerneront aussi bien leurs puissances instantanées que leurs consommations d'énergie au fil du temps. En ce qui concerne la charge de véhicule électrique, Matter offrira la possibilité de démarrer ou d'arrêter manuellement la recharge, d'ajuster le taux de recharge ou bien encore de spécifier le nombre de kilomètres d'autonomie à ajouter, le tout en laissant la station dédiée l'activer aux heures les moins chères. Enfin, la prise en charge des détecteurs de fuites, des capteurs de pluie et des vannes d'eau contrôlables promet d'offrir une surveillance et une gestion de l'eau inédite.

Pour rappel, Google, Apple, Amazon ou encore Samsung sont tous membres fondateurs de Matter. Ce standard est également soutenu par l'écrasante majorité des fabricants, d'Ikea à Legrand en passant par Somfy, et il fonctionne aussi bien via une connexion Ethernet, Wi-Fi ou Bluetooth.