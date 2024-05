Flavin. De très belles performances pour les gymnastes de l‘Envol

À tout juste 12 ans, Ilana vient de représenter le club de l’Envol gym Flavin lors de championnats de France qui se sont déroulés à Oyonnax.

Après plusieurs mois de préparation, et une progression constante cette jeune Flavinoise a su gravir toutes les étapes qualificatives.

Elle a remporté la 1re place lors des compétitions départementale et interdépartementales, et termine à une très belle 5e place lors de la demi-finale des championnats de France.

Après ses excellents résultats, elle a décroché son ticket pour la finale nationale où elle a su montrer le meilleur d’elle-même. Face à 75 autres concurrentes et devant son fan club de supporter, Ilana a su garder son sang-froid et a maîtrisé des enchaînements sur les quatre agrès.

Après sa rotation elle se classe même provisoirement 5e avant le passage des meilleures Françaises de son année d’âge.

Elle entre dans le top 20, place amplement méritée (et 2e de la région Occitanie) et remonte de plus de 26 places par rapport à ses championnats de France de l’an passé.

Une remontada impressionnante qui prouve encore une fois l’engagement et la rigueur de cette jeune gymnaste et la qualité de travail. Félicitations à elle et à son entraîneur Sarah.

Le week-end précédent, Ilana, Morgane, Romane, Carla et Hanna concouraient à la demi- finale des championnats de France en équipe. Après une très belle progression de ces 5 gymnastes qui ont su travailler dur pour présenter de nouveaux éléments et pour pouvoir se confronter aux équipes occitanes, elles décrochent une très belle 7e place. Jamais le club n’avait atteint une si belle place en équipe, à ce niveau de compétition. Une réelle progression qui laisse présager le meilleur pour les années à venir. Seulement 1 point leur manque pour attendre la finale mais le club est fier de leur parcours tout au long de cette saison et espère les retrouver dès l’année prochaine pour décrocher cette qualification tant méritée en équipe.