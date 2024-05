Football : "C’est un très bon point, on reste dans la course aux barrages", les réactions après le match nul de Rodez à Saint-Étienne

Les réactions après Saint-Étienne – Rodez (1-1).

Didier Santini, entraîneur de Rodez

On a fait un très bonne deuxième mi-temps. On a montré une meilleure image pour le public, pour tout le monde. En première mi-temps, on n’a pas mis d’intensité, de course. On jouait parce qu’on était contents d’être là. On était spectateurs. Alors que la deuxième mi-temps, c’était notre visage.

On est une jeune équipe. Il fallait gueuler à la mi-temps pour avoir une deuxième mi-temps où ils peuvent prendre un but, mais où ils peuvent aussi en marquer et tellement faire mal.

C’est fantastique d’arriver à la 38e journée et d’être toujours dans la course aux barrages. On sait que ce sera compliqué (contre Ajaccio, vendredi 17 mai).

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de Saint-Étienne

Dans les vestiaires, il y avait beaucoup de tristesse. On est extrêmement déçus. Il va falloir très vite réagir. Il va falloir aller à QRM pour gagner, de toute façon, on n’a pas le choix.

On a perdu trop de ballons. On cherche des choses trop complexes. On a eu des occasions, je pense qu’on peut mettre un deuxième but, donc il y a beaucoup de regrets. Mais après, dans l’abnégation, les gars étaient là.

Andreas Hountondji, attaquant de Rodez