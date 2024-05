Football : Rodez tient tête à Saint-Étienne, glisse 5e mais garde la main dans la course aux play-offs !

En revenant (1-1) dans un Chaudron en fusion ce vendredi soir lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 2, les Aveyronnais ont réalisé une sacrée perf'. À cause du succès du Paris FC, ils glissent malgré tout 5es, mais restent devant Caen dans la course aux play-offs d’accession vers la Ligue 1 !

Une semaine après le revers devant son public face à Annecy (1-3), le Rodez Aveyron football n’a pas enchaîné par une deuxième déception ce vendredi soir. Cette fois chez un gros bras de la Ligue 2, l’ASSE qui jouait une accession directe en Ligue 1 (ratée), il a longtemps été mené, avant que le rentrant Lorenzo Rajot n’égalise logiquement peu avant la 80e minute de jeu. Et les hommes de Didier Santini ont eu des occasions de faire trembler les filets dès la première période, mais aussi surtout au début de la deuxième. Tour à tour les deux attaquants Corredor et Hountondji ont mangé la feuille. Et à l’heure de jeu, c’est le capitaine Bradley Danger qui a touché la barre transversale via une tête. La barre des 60 buts marqués,

une dernière journée capitale Avant ça, c’est Sissoko qui avait ouvert la marque à la réception d’un corner peu avant la pause, Jaouen, préféré à Cibois alors que ce dernier revenait dans le groupe à l’occasion de ce match, étant trop court sur cette action ; alors qu'il se montrera décisif dans le temps additionnel pour préserver le nul sur une parade majuscule. Un nul, le 12e cette saison pour la deuxième meilleure attaque du championnat désormais à 60 pions inscrits, qui permet aux Aveyronnais de rester donc devant Caen dans la course aux play-offs. Tout se jouera donc à Paul-Lignon, vendredi prochain (20 h 45) face à Ajaccio, lors d’une ultime journée… que les Aveyronnais, on peut leur faire confiance, feront tout pour qu’elle ne soit pas leur dernière sortie de cette folle et formidable saison !