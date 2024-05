Football : Rodez est logiquement revenu à hauteur de Saint-Etienne, revivez le match

Avant dernière journée de Ligue 2 ce vendredi soir avec un match ô combien important dans la course à la montée directe en Ligue 1 pour l'ASSE et celle aux play-offs concernant le Rodez Aveyron football. Une rencontre opposant donc le dauphin à l'actuel quatrième dans un Chaudron à guichets fermés et dont le coup d'envoi est prévu à 20 h 45. Pour ne rien en rater, c'est par ici.