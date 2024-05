Decazeville. Le 8-Mai 1945 a été commémoré sur la commune

Les cérémonies de commémoration de la cessation des combats le 8-Mai-1945 se sont déroulées sous la présidence d’Alain Alonso, premier adjoint au maire de Decazeville, en présence notamment des associations du monde combattant et résistant. Une première gerbe a été déposée au mémorial du cimetière de Miramont (qui n’est pas un carré militaire). Peu après, la ville de Decazeville et la Région Occitanie rendaient un hommage aux combattants du 10 août 1944, "Morts pour la France", devant la stèle érigée en leur mémoire, près de la place Cabrol. Au monument aux morts de la place Wilson, lecture a été faite du message du ministre de la Défense et de la secrétaire d’État chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire.

"De la guerre, du 8-Mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s’est nourrie de l’histoire des combats de la France Libre et de la Résistance comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu’une leçon". Un dernier dépôt de gerbe a clôturé ces cérémonies 2024.