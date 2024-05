Centrès. Le "petit marché" de retour au village

Les artisans et producteurs de la commune avaient installé l’été dernier leur étal sur la place du Miramont et proposé leurs spécialités. L’affaire a été concluante disent-ils.

En présence des élus et avec la complicité des bénévoles du café associatif, ils se sont retrouvés en réunion pour faire connaissance, définir les modalités à un bon déroulement du marché, présenter leur communication… Dès le mercredi 15 mai, de 17 h 30 à 20 h, Éric et Yves les maraîchers, Caroline l’apicultrice, Fanchon avec ses produits dérivés de plantes aromatiques, Camille dans son food truck, Roland et ses spécialités libanaises reviendront retrouver leurs chalands. Il y aura aussi sur commande le pain de Taurines.

Le café associatif sera ouvert, chacun pourra s’y désaltérer.

La place du Miramont va s’animer au rythme du "petit marché" encore cet été.

Les artisans et producteurs auront plaisir à accueillir les adeptes des produits frais de qualité et les soucieux du consommer local et du circuit court.

Le marché étant un lieu de vie propice à la flânerie et à la convivialité, il est toujours bon de s’y retrouver pour converser autour d’un verre à la terrasse du café.