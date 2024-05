Luc-la-Primaube. L’école de rugby du LSA XV en terrain favorable

Les U8 et U10 de l’école de rugby de Lévézou Ségala Aveyron XV ont participé, à Rodez, aux Rencontres terrain favorable. Organisées par la Ligue nationale de rugby et la Société générale, ces journées avaient pour objectif de favoriser les rencontres entre les professionnels du rugby et les passionnés de ce sport. Après Annecy et Rennes, c’est donc à Rodez qu’avait lieu le troisième volet de ces rencontres. Plus de 200 enfants des clubs aveyronnais, avaient donc rendez-vous au Trauc pour participer à des ateliers et rencontrer les ambassadeurs de ces journées : Philippe Saint-André, Julien Pierre, Damien Traille, Christian Califano.

Une très belle journée pour tous nos jeunes joueurs qui sont revenus des étoiles plein les yeux et des autographes plein les poches.