Sébazac-Concourès. L’engouement pour les artistes ne se dément pas dans la commune

C’était le 16e anniversaire d’Art et Création organisé par le comité des fêtes de Concourès ce week-end de mai. Le temps était de la partie, ni trop froid, ni trop humide et les visiteurs étaient venus en nombre admirer les talents variés des exposants. Des exposants fidèles ne manqueraient pour rien au monde cette journée tellement conviviale. Chaque année, de nouveaux exposants participent grâce au bouche-à-oreille et à la bonne réputation de la manifestation. Cette année, de nouveaux artistes présentaient leur art : un stand de cuir avec ceintures, sacs, objets divers, un stand de macramé, un stand de cadres réalisés à partir de carton ondulé, de rouleaux de papier toilette et de sopalin, un stand de réalisations de sacs et objets en tissus, de cartes d’événements et de petites boîtes en carton, de sculptures de pierre blanche. Les visiteurs pouvaient voir ou revoir des stands de photos, peintures, céramiques, bijoux, livres d’enfants, livres de cuisine et de nature… Une petite coupure d’une heure rassemblait exposants et membres du comité autour d’un bon repas confectionné par l’artiste cuisinier, Didier dont le repas fait chaque année l’unanimité des convives. En fin d’après-midi se déroulait le tirage au sort de la tombola dont les lots sont offerts par chaque exposant.

Infos Pratiques Date : 24 mai au 24 mai