Les aliments ultra-transformés associés à un risque accru de décès prématuré

(ETX Daily Up) - Nouilles instantanées, nuggets, bâtonnets de poisson, pains industriels, sodas, boissons énergisantes… Les aliments ultra-transformés sont aujourd'hui aussi divers que variés, trouvant grâce aux yeux des consommateurs pour leur aspect pratique et savoureux. Reste que les études scientifiques se succèdent pour pointer du doigt les dangers qu'ils représentent pour la santé, physique et mentale. La dernière en date suggère même que ces aliments pourraient accroître le risque de décès prématuré.

Avant même de s'intéresser aux conclusions de cette étude menée sur une période de trente ans, il convient de faire un point sur ce qu'est un aliment ultra-transformé. Si l'on s'intéresse exclusivement aux processus de transformation industrielle, il existe trois types d'aliments distincts : ceux qui n'ont subi aucune, sinon très peu de transformation, que l'on peut appeler les aliments bruts, à savoir les fruits et légumes frais, les œufs, la viande ou le poisson, ceux qui ont été fabriqués à partir d'aliments bruts avec un léger processus de transformation, à savoir le pain frais, les compotes, les légumes en conserve, ou les fromages artisanaux, puis ceux qui ont subi davantage de transformation via des produits industriels et des additifs en vue d'améliorer le goût et la durée de conservation.

Ce sont ces derniers qui sont considérés comme des aliments ultra-transformés, et peuvent prendre la forme de cordons-bleus, de nuggets, de sodas, ou encore de nouilles instantanées, comme l'explique le portail Manger Bouger, le Programme national nutrition santé (PNNS). Et ce sont ces aliments qui sont depuis plusieurs années dans le viseur des scientifiques, professionnels de santé, et autorités sanitaires en raison des risques encourus par les consommateurs, notamment à long terme. Non contents d'augmenter le risque de surpoids et d'obésité, ainsi que des maladies associées, les aliments ultra-transformés seraient également associés à un risque accru de cancers, de maladies cardiaques, voire de symptômes dépressifs.

Un risque de mortalité "légèrement plus élevé"

Une nouvelle étude va encore plus loin puisqu'elle suggère que ce type d'aliments est susceptible d'accroître le risque de décès prématuré. Un constat établi par une équipe de chercheurs après avoir suivi pas moins de 74.563 infirmières issues de 11 Etats américains dans le cadre de la Nurses’ Health Study, entre 1984 et 2018, et 39.501 professionnels de santé, tous des hommes, issus des cinquante Etats américains, dans le cadre de la Health Professionals Follow-up Study, entre 1986 et 2018. Les participants n'avaient aucun antécédent de cancers, de maladies cardiovasculaires, ou de diabète, lorsqu'ils se sont inscrits à ces travaux.

Publiées dans The British Medical Journal (BMJ), ces recherches révèlent qu'une importante consommation d'aliments ultra-transformés est associée à un risque de décès "légèrement plus élevé". Dans le détail, les participants consommant le plus d'aliments ultra-transformés, à savoir sept portions par jour en moyenne, présentaient une mortalité toutes causes confondues 4% plus élevée par rapport à ceux qui n'en ingéraient 'que' trois portions par jour en moyenne. La mortalité était 9% plus élevée pour des causes autres que le cancer et les maladies cardiovasculaires, dont un risque plus élevé de 8% pour les décès dus aux maladies neurodégénératives. "Aucune association n'a été trouvée pour les décès dus aux maladies cardiovasculaires, au cancer ou aux maladies respiratoires", précisent toutefois les scientifiques dans un communiqué.

Privilégier le fait maison

Parmi les principales associations avec une mortalité plus élevée, figurent les produits prêts à consommer à base de viande, de volaille, et de fruits de mer, mais aussi les boissons sucrées et artificiellement édulcorées, les desserts à base de produits laitiers, et les aliments ultra-transformés pour le petit-déjeuner. "Les résultats soutiennent la nécessité de limiter la consommation de certains types d'aliments ultra-transformés pour la santé à long terme", estiment les chercheurs. Et d'ajouter : "Des études futures sont justifiées pour améliorer la classification des aliments ultra-transformés et confirmer nos résultats dans d'autres populations".

D'après le PNNS, la meilleure façon de limiter sa consommation d'aliments ultra-transformés est de "[faire la cuisine] avec des produits frais de saison, des aliments en conserve ou surgelés non préparés comme des légumes nature ou des filets de poisson". Dans tous les cas, il est recommandé de privilégier le fait maison, qui permet de réduire significativement sa consommation de produits ayant subi des processus de transformation industrielle. Malgré ces conseils, une étude datant d'octobre 2023 révélait qu'un adulte sur sept était accro à ce type d'aliments dans le monde.