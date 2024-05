Rignac. Les Amis de Mirabel ont fait le bilan

L’assemblée générale de l’association les Amis de Mirabel s’est tenue, vendredi dernier, dans la salle du Ségala de l’espace André-Jarlan en présence de la majorité des adhérents. Le coprésident Jean-François Couderc débute cette assemblée en remerciant la municipalité de Rignac et tous les membres actifs pour le travail mené en 2023. Le rapporteur a présenté un débriefing détaillé de la fête organisée lors de l’été 2023 : "Le déroulement de cette fête a satisfait les organisateurs et tous les participants", a déclaré le coprésident. En conséquence, il a été décidé de reconduire cette fête le dimanche 11 août. Et ce d’autant plus que la trésorière Danielle Teyssèdre a présenté "un bilan financier positif". Le pot de l’amitié a clôturé cette réunion.

Composition du bureau

Coprésidents : Jean-François Couderc et Yves Bousquet ; secrétaires : Cécile Garrigues, Cyrielle Besson ; secrétaire-adjointe : Élisabeth Bessou- Bourdy ; trésorière : Danielle Teyssèdre ; trésorier-adjoint : Jean-Luc Bouteille.