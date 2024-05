Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Louis Mercadié rencontre ses lecteurs

Une nouvelle fois l’écrivain local, Louis Mercadié, est venu à la rencontre de ses lecteurs, samedi 4 mai à la Maison de la presse. Conférencier, romancier historien, chevalier des Arts et des lettres, membre de la Société des lettres de l’Aveyron, c’est avec beaucoup de gentillesse et de plaisir qu’il a dédicacé la réédition de son roman "L’enfant trouvé" ainsi que, l’ensemble de ces ouvrages.

Par son écriture, il nous entraîne à travers l’histoire et la géographie locale du département. Il navigue entre le plateau de l’Aubrac, le Cantal, Saint-Geniez-d’Olt. Il dévoile les procédés cruels que certaines institutions religieuses pouvaient parfois pratiquer. Et évoque la maltraitance des enfants qui y séjournaient et la condition difficile des femmes.