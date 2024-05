Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Quand l’art s’invite à l’Ehpad

Après l’engouement de l’exposition "Photo d’Olt" et toujours dans l’idée de dynamiser et embellir le cadre de vie des résidents de l’Ehpad Étienne-Rivié, le service d’animation s’est mis en relation avec l’association locale les Amis des arts, afin de proposer et d’organiser une exposition de peintures.

Le vendredi 3 mai, s’est déroulé l’accrochage des tableaux dans les couloirs des services du rez-de-chaussée et du premier étage de l’Ehpad. L’installation des 35 toiles figuratives et abstraites s’est déroulée en présence de la présidente de l’association, Frédérique Bages, et quelques membres ainsi que les animatrices.

La plupart des peintres amateurs sont des locaux, certains d’entre eux sont bien connus des résidents ce qui est un atout concernant les liens et les échanges qui se créent autour des œuvres. Cette exposition restera jusqu’à la fin août. Les Amis des arts ayant de nombreuses toiles en leur possession, ils ont proposé de la renouveler deux fois.

Comme lors de la précédente exposition, les résidents pourront classer chaque œuvre par ordre de préférence et exprimer leur ressenti et ainsi faire travailler leur imaginaire.

Ils sont ravis, les retours sont déjà très positifs, ils sont curieux et disent "ça donne de la couleur aux murs". Toutes ces réactions montrent l’importance d’inviter l’art dans de tels lieux !