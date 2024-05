Villefranche-de-Rouergue. Une première pour le club

Chaque année, des élèves volontaires du lycée Raymond-Savignac participent à un atelier MATh. en. JEANS. Aucune revendication vestimentaire ne se dissimule sous cet acronyme qui vante plutôt les mérites d’une autre approche du savoir que le classique cours-exercices utilisé en principe en mathématiques.

Le concept est simple : la rencontre d’un chercheur d’université et de groupes d’élèves de tout âge. L’idée de cette analyse de longue haleine menée sur toute l’année scolaire consiste à expérimenter les différents stades de la recherche en mathématiques, depuis la découverte d’un sujet, son questionnement, le choix d’hypothèses de travail jusqu’au plaisir de mettre en avant des résultats concrets et de convaincre les autres de leur véracité.

En deuxième partie d’année c’est d’ailleurs ce rapport à l’autre essentiel dans le travail d’un chercheur qui est à l’honneur : la préparation de posters et diaporamas pour présenter les conclusions obtenues trouve tout son sens lors d’exposés oraux et d’animation de stands au congrès réunissant des élèves issus de nombreux ateliers analogues en France.

Cette étape de communication est un excellent entraînement aux épreuves orales du bac, et par ailleurs l’occasion pour les élèves de défendre les couleurs de leur sujet et de leurs travaux. Cette année, le congrès était organisé à l’Université des Sciences de Montpellier les 2 et 3 mai. Les lycéens ont présenté leurs travaux de l’année accompagnés des élèves du collège Georges-Pompidou de Cajarc, établissement jumelé au lycée dans le cadre de cet atelier.

Ils sont revenus enchantés de leur séjour et vont dès à présent se consacrer à la rédaction d’articles scientifiques qui seront publiés sur le site de l’association.