Aveyron : centres de loisirs, fêtes de village, entreprises... Freemick, créateur d'aventures sur-mesure

Sous le porche du studio "Classic Ballet Studio" au 43 bis rue Béteille, à Rodez, se cache un local bien mystérieux : Freemick Aventure.

Freemick Aventure est une entreprise de création de jeux d’aventure ludique et sur-mesure, composée par Dimitri Salgues et Fabrice Falcao, fondateurs et Mathilde Costes, salariée depuis trois ans. Depuis 2019, ils offrent deux types de prestations en France et au Québec pour un public professionnel : les animations clé en main et les créations sur mesure. Les premières se déroulent généralement sur une demi-journée ou une journée entière, et il peut s’agir d’un escape game ou une aventure mobile à l’aide de panneaux avec des énigmes : "Ce système nous permet de faire participer un maximum de gens dans des centres de loisirs, fêtes de village et entreprises. C’est nous qui choisissons les thèmes, par exemple on va créer une animation sur les Jeux Olympiques.", explique Dimitri Salgues. Les créations sur mesure, elles, partent de demande de collectivités, de musées ou bien de mairies qui souhaitent valoriser leurs patrimoines ou leurs savoir-faire.

Une fois le jeu pensé et fabriqué, il appartient aux clients qui l’achètent, l’entreprise Freemick Aventure n’est là que pour les guider et les conseiller au tout début : " On commence à zéro, on n’a pas de base. Alors on part faire des photos, on se documente, on fait des recherches, on achète des livres avec des énigmes, des jeux pour pouvoir ensuite créer quelque chose d’unique. Pour ça on se pause, on réfléchit, on brainstorm en visioconférence. On part d’une idée, d’un objet ou d’un principe qui semble intéressant et on se demande comment le mettre en place ou l’utiliser. Ça prend entre 3 et 4 mois. Tout ça c’est 80 % de réflexion, d’échange.", confie un des fondateurs. Un exemple : un sac à dos sur mesure et adapté à chaque lieu, où l’on peut retrouver du matériel spécifique (carte, livret de jeux…) .

Découvrir et valoriser les territoires

En travaillant avec de nombreux acteurs publics locaux, ils contribuent à la découverte du patrimoine pour les petits et grands à travers le jeu. Ils ont déjà collaboré avec le parc régional de l’Aubrac, notamment durant les nuits des burons, avec Causses et Cévennes, patrimoine mondial de l’UNESCO et avec le musée maritime de Charlevoix. "C’est une façon différente et ludique de faire découvrir, de passer un bon moment en famille ou entre amis. On n’est pas des historiens, on est des créateurs de jeux. Mais si les gens ont appris quelque chose, le pari est gagné." Ils font aussi appel à des artistes locaux pour la réalisation de certains jeux ou illustrations.

Un passé marqué par l’animation

Dimitri Salgues et Fabrice Falcao se rencontrent au BAFA, et cela marque le début de leur amitié. Alors animateur en centre de loisirs, le premier invite le second, éducateur spécialisé à ce moment-là, aux colonies de vacances qu’il organise chaque été, c’est alors un bon moyen pour eux de créer et de mettre en place des animations à thème. C’est en 2017 qu’ils lancent tous les deux leur premier projet à côté de leurs emplois respectifs : réaliser des escape games chez les particuliers : "Les gens nous contactaient pour des anniversaires, des événements spéciaux et on arrivait avec nos malles et notre matériel pour s’installer." Les escape games duraient en moyenne deux heures. En parallèle, ils ont élaboré une chasse au trésor dans la ville de Rodez (voir encadré). Ensuite, les escape games sont devenus des escapes flash d’une durée de 30 minutes, leur permettant de toucher un public plus professionnel, comme des centres de loisirs et des entreprises. Il s’agit là d’un tournant majeur pour les deux amis, qui font le choix de se lancer à plein temps et de créer "Freemick Aventure" en 2019 : "Ce nom part d’une blague d’un souvenir de voyage entre Fabrice et moi. Un mot qui nous rassemble, c’était une évidence de s’appeler comme ça."

Alors que Fabrice Falcao a déménagé au Québec et que Dimitri Salgues est en France, l’équipe s’agrandi avec l’arrivée de Mathilde Costes, ancienne directrice du centre de loisirs de Sébazac, il y a 3 ans. Elle va leur permettre de toucher une cible plus jeune : les 4-6 ans. Il est important de rappeler que les jeux s’adressent à tous les âges : "On s’adapte au niveau de gens, pour proposer des choses adéquates.", exprime-t-il.