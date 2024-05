En Midi-Pyrénées, les écoles Être, un réseau qui forme une centaines de jeunes en difficulté aux métiers verts

Les trois établissements d’ex-Midi-Pyrénées, situés en Aveyron, dans le Lot et dans le Tarn, permettent aux élèves de découvrir les métiers liés à la transition écologique. Un réseau de formations alternatives très ancré sur le territoire.

En France, une vingtaine d’écoles Être sont réparties sur le territoire, et dix nouveaux centres de formations supplémentaires verront le jour d’ici l’été 2024. Alors qu’une forte demande, notamment des adolescents, en quête de découvrir les métiers en lien avec l’environnement s’est fait sentir, ce réseau d’écoles alternatives est né en 2017, à l’initiative de l’association 3PA. En Midi-Pyrénées, l’école être en Ségala a rejoint l’aventure en 2022, celles du Tarn et du Lot ont été mises en route en 2023.

En France, 20 écoles Être sont réparties sur le territoire. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Former la génération de demain à l’écologie

Ces établissements offrent des formations qui permettent aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, de s’initier aux métiers manuels. Jusqu’à 30 ans pour les travailleurs en situation de handicap, éloignés du monde de l’emploi ou avec un parcours difficile. Se diriger vers un parcours d’insertion réussi, leur redonner confiance, les réconcilier avec l’apprentissage, autant d’objectifs affichés par ces centres qui ont également pour but de former la génération de demain à l’environnement en lui faisant découvrir les métiers émergents liés à la transition écologique.

Les écoles Être sont destinées à des jeunes, âgés de 16 à 25 ans, en difficulté. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Coordination, encadrement technique pour la transmission du geste et du savoir-faire, accompagnement socio-professionnel pour accueillir ces publics et réalisation d’un suivi… Dans chaque école, une équipe accompagne les bénéficiaires, notamment grâce à un réseau qu’elle entretient sur son territoire avec des professionnels incarnant d’ores et déjà les pratiques de la transition écologique.

Alimentation durable, agriculture, éco-construction, énergie renouvelable, animation nature, élevage… Une multitude de métiers qu’il est possible de découvrir lors d’une formation découverte de deux semaines ou d’une formation de préqualification de trois mois.

"L’idée est d’accompagner chacun à se connaître soi-même et à trouver quel métier va le faire vibrer et lui donner envie de commencer à construire son avenir professionnel", confie Maylis de Saint-Salvy, coordinatrice de l’école Être Ségala.

Maylis de Saint Salvy, coordinatrice de l’école Être en Ségala en Aveyron. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

De leurs côtés, les écoles de Gaillac (Tarn) et Figeac (Lot) ont mis en place leur premier parcours de préqualification. Après des formations sur l’éco-construction et les métiers des espaces verts et des espaces naturels, l’école de Najac a, quant à elle, ouvert un nouveau cursus autour de l’agriculture et l’alimentation durable.

Cette année, l’école Être en Ségala a ouvert un nouveau parcours autour de l’agriculture et l’alimentation durable. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Témoignage : Louna, 17 ans, stagiaire à l’école Être à Najac "J’ai passé mon brevet. Ensuite, j’ai intégré une seconde générale mais j’ai échouée. J’ai alors tenté une seconde professionnelles nature-jardin-paysage-forêt, mais je n’ai pas non plus réussi. Après, j’ai tout arrêté et je me suis tournée vers la Mission locale qui m’a proposé une visite de l’école Être en Ségala. J’ai alors décidé d’entamer une mission découverte de deux semaines, dans ce centre de formation. Un choix que je ne regrette pas parce que j’ai découvert plein de métiers, j’ai notamment approfondi mes connaissances de celui de maître composteur, un enrichissement pour ma vie professionnelle et personnelle. On apprend l’esprit d’équipe, et on découvre, pas à pas, le monde adulte. J’ai toujours été passionnée par la nature, les arbres… Je lis énormément de livres à ce sujet. Je pense, qu’à notre échelle, on peut faire quelque chose, pas sauver la planète parce qu’il va falloir beaucoup de temps et d’individus, mais si on ne s’y met pas tous, on peut faire avancer les choses et créer un mouvement."

Des écoles soutenues par le Fond’Actions Jeunes

Ces trois écoles Être bénéficient d’un soutien financier de la Région Occitanie, du Fonds social européen, et du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, depuis mi-2023, avec le Fond’Actions Jeunes, dans le cadre d’un mécénat. "Un fonds de dotation pour œuvrer en faveur des jeunes qui en ont le plus besoin", explique Bertrand Rouanet, le délégué général du CA Nord Midi-Pyrénées. "Ces centres de formation apportent des compétences verdissantes qui commencent à se développer et offrent un apprentissage par le savoir-faire", poursuit-il.

Les trois écoles Être Lot, Ségala et Tarn sont soutenues par le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Le budget alloué de 120 000 € jusqu’à fin 2024 embarque les entreprises dans cette trilogie vertueuse. "Les entreprises du territoire ont des problématiques liées à l’emploi, elles cherchent du personnel motivé dans ces nouvelles activités et elles prennent conscience qu’accueillir des jeunes en immersion chez eux permet de transmettre", raconte Agnès Aubertin, administratrice du Fond’Actions Jeunes, présidente de la Caisse locale de Figeac et cheffe d’une entreprise accueillante.

Bertrand Rouanet, délégué général du CA Nord Midi-Pyrénées à gauche et Agnès Aubertin, administratrice du Fond’Actions Jeunes à droite. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Un partenariat que le délégué général a envie de voir perdurer. "Quand on voit qu’une centaine de jeunes ont été accompagnés depuis le début du mécénat, leur implication, le développement des écoles, qu’on répond à des problématiques sociétales, environnementales et d’entreprises, on a envie d’alimenter ce triptyque magique", conclut-il.