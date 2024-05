Eurovision 2024 : écoutez la chanson "Mon Amour" avec laquelle Slimane défend les couleurs de la France ce samedi soir

Écoutez ou réécoutez la chanson "Mon Amour" que Slimane, représentant la France à l’Eurovision ce samedi soir, interprétera.

Ce samedi 11 mai soir, il faudra s’armer de patience pour retrouver Slimane, le grand gagnant de The Voice en 2016, qui représente la France pour cette 68e finale de l’Eurovision. Cette dernière se déroule en Suède, à Malmö.

"Cette chanson, je l’ai écrite comme une lettre d’amour"

"Cette chanson, je l’ai écrite comme une lettre d’amour que j’envoie à tous les cœurs qui l’écouteront. L’amour. Partout. Toujours. Plus que jamais", commentait le chanteur le 8 novembre 2023 sur son compte X (ex-Twitter) alors que la France découvrait le titre "Mon Amour" et le visage de son représentant dans ce concours international qu’elle n’a pas gagné depuis 47 ans ! Et la victoire de Marie Myriam avec "L’Oiseau et l’Enfant" en 1977.

En 2001, toutefois, Barbara Pravi avait frôlé la victoire.

"Je le fais pour représenter mon pays"

"Je ne le fais pas pour être plus connu. Je le fais pour représenter mon pays", avait-il expliqué sur le plateau du journal télévisé de France 2. "Montrer la France, c’est montrer l’amour, c’est montrer le partage", avait déjà commenté l’auteur du morceau sur France Inter.

Sur la scène de l’Eurovision, Slimane succède à La Zarra qui avait représenté la France en 2023.

Il a conquis le public en demi-finale

Malgré sa qualification d’office pour la finale, Slimane, 34 ans, originaire de Seine-et-Marne, a chanté pour la première fois son titre le 9 mai, en direct, lors de la deuxième demi-finale. Dont une partie a cappella. Une sublime interprétation qui a conquis les spectateurs.

À quelle heure suivre la finale ?

Rendez-vous ce 11 mai, à 21 h, sur France 2 ou sur la chaîne officielle YouTube de l’Eurovision. Pour voir Slimane, il faudra veiller un peu tard car le chanteur sera l’avant-dernier à se produire.