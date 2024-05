Eurovision : "Tous les artistes veulent chanter l’amour et la paix, oui, mais dans l’amour et la paix", en pleine répétition, Slimane interrompt sa chanson pour délivrer un message

Slimane, qui pour l’Eurovision 2024, représente la France avec son sublime titre "Mon Amour", a souhaité délivrer un message à la fois d’amour et de paix pendant les répétitions, ce samedi 11 mai après-midi, alors que se tient ce soir la finale en Suède dans un contexte tendu.

Ce samedi soir, c’est à Malmö, en Suède, que va se jouer la 68e finale du concours de l’Eurovision où l’artiste français Slimane, grand vainqueur de l’émission "The Voice" en 2016, qui hasard du calendrier sera diffusée en prime-time ce soir, au même moment sur TF1, représentera la France.

Tensions

Toutefois, l’Eurovision se déroule cette année dans un contexte de tensions percuté par la crise au Proche-Orient. La candidate israélienne, Eden Golan, que les bookmakers annoncent finir à la deuxième place, subit des pressions face à des manifestants pro-Gaza qui demandent son retrait de la compétition. Ce samedi matin, c’est une autre polémique qui est venue entacher le concours, celle de l’élimination du candidat des Pays-Bas.

"Quand j’étais petit, je rêvais de musique…"

Ce samedi après-midi, alors qu’ont lieu les dernières répétitions, c’est le concurrent français qui a créé une grande surprise alors qu’il était sur scène. Slimane, qui lors des demi-finales a littéralement ébloui et bluffé le public par son interprétation du titre "Mon Amour", dont une partie a cappella, a soudain arrêté de chanter.

"Merci l’Europe"

La raison ? L’artiste a souhaité délivrer un message de paix, comme le rapporte 20 Minutes. "J’ai juste envie de dire quelque chose. Désolé, je ne parle pas très bien anglais mais, quand j’étais enfant, je rêvais de musique, je rêvais de devenir chanteur et de chanter la paix. Tous les artistes veulent chanter l’amour et chanter la paix, oui, mais dans l’amour et la paix. Merci beaucoup, merci l’Europe", a-t-il lancé, en anglais, faisant notamment référence au slogan de cette édition 2024, "United by music".

"Il voulait délivrer un message d’amour"

Toujours selon nos confrères, l’artiste a été largement applaudi par le public présent sur place et par les journalistes en salle de presse assistant à la retransmission des répétitions sur grand écran.

"Nous avions été informés du fait que l’artist français souhaitait parler avant qu’il monte sur scène. Il voulait économiser sa voix et délivrer un message d’amour. Il performera comme prévu ce soir durant la finale", a déclaré un porte-parole de l’UER (Union européenne de radiodiffusion, qui organise le concours) au Britannique James Rowe, créateur de Euro Trip podcast.

Slimane, ovationné le 9 mai

Jeudi 9 mai, en demi-finale, le chanteur de 34 ans a été ovationné pour sa performance jugée remarquable. Sur scène, il apparaît d’abord allongé sur la scène au moment de lancer le morceau choisi pour l’occasion, "Mon Amour". Intégralement vêtu de blanc, Slimane se met à genoux avant de se lever à mesure qu’il dévoile son titre. Et face à une scène totalement conquise, l’artiste va s’éloigner du micro pendant 26 secondes, durant lesquelles il va chanter a cappella. Encore une fois acclamé par le public.