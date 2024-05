Football : "Il nous reste deux finales", le président d'Onet Eric Luban se livre alors que son équipe joue gros ce samedi soir

Ce samedi soir (18 heures) face à Castanet (3e), Onet joue très gros lors de l'avant-dernière journée de National 3. Entretien avec le président Eric Luban.

Président, à l’approche du dernier match à domicile de la saison et à deux journées de la fin, quel est le premier bilan ?

Le classement (11e et premier non relégable, NDLR) est ce qu’il est. Le bilan est, tout de même, positif avec un effectif et un coach qui bossent énormément aux entraînements. Nous essayons, avec nos petits moyens, de combattre.

D’autant qu’une première satisfaction est arrivée, le week-end dernier, avec l’accession de l’équipe réserve en R2 ?

Oui, c’est une belle satisfaction. C’était un souhait depuis pas mal d’années de rapprocher les deux formations. Les jeunes sont aussi compétitifs à tous les niveaux. Les U15 et U17 sont en finale de coupe Aveyron-Lozère et en course en championnat pour monter au niveau régional. C’est une bonne saison avec nos 492 licenciés tout de même. On ne peut pas en prendre plus. Le top serait de partir sur une 3e saison en N3. C’est la vitrine du club, ça tire tout le monde vers le haut. Et puis pour le staff et les joueurs, ils le méritent.

Ce soir, c’est le dernier match à domicile, vous êtes dans quel esprit ?

Je suis confiant. Ce n’est pas compliqué, il nous reste deux finales.

Il est décisif, celui-là, face à Castanet, car en cas de succès conjugué à un revers de Bordeaux II vous seriez quasi maintenus…

Il peut l’être comme ne pas l’être non plus. Pour moi, ça se terminera à la dernière journée comme la saison dernière. Nous pouvons avoir des regrets sur certaines rencontres où nous n’avons pas su prendre les points que l’on aurait dus. On a eu un manque d’expérience. Malgré tout, on en prend un peu plus tous les ans.

Il vous a manqué quoi pour vivre une fin de saison "tranquille" ?

Trois ou quatre points. Par exemple face au stade bordelais où on ne doit jamais perdre. Il nous manque plus de résultats positifs à la maison. C’est comme cela. Chez nous, les joueurs bossent et s’entraînent quatre fois par semaine. Le N3, c’est une belle expérience. Et ce serait bien de la prolonger. D’autant que le côté Aquitaine, c’est un autre football. On voit d’autres clubs, c’est super intéressant. C’est une vie que l’on ne connaissait pas de ce côté-là. Cela nous a permis de découvrir des nouveaux clubs, des régions différentes de football, aussi de faire vivre le groupe en partant souvent la veille des matches à l’extérieur.

Finalement, ce maintien, il est plus dur que celui de la saison derrière à aller décrocher ?

Déjà, à la base, les instances réduisent le nombre d’équipes, donc le niveau a augmenté par rapport à l’année dernière. Nous ne sommes pas du tout ridicules.

Pourtant, le groupe est bien plus étoffé en qualité et en quantité que le précédent.

Oui, c’est certain. Mais, on a eu des difficultés de finition, dans les détails aussi. Certaines rencontres ne se sont jouées à rien du tout.

Préparez-vous déjà l’exercice 2024-25 ?

On commence à faire le tour de l’organisation globale, de l’école de foot… La saison se termine tôt cette année.

Avez-vous un plan A en cas de maintien et un plan B en cas de relégation ?

Non, nous n’en sommes pas encore à discuter de cela avec Yoan (Boscus, le coach).

Une descente aurait-elle des conséquences pour le club ?

Financièrement, cela ne changerait rien puisque nous n’avons aucun contrat fédéral. Pour le moment, on est focus sur les deux derniers matches, on ne pense pas à ça. Il y a déjà un travail pointilleux qu’est l’encadrement des équipes. Par exemple, en réserve, l’année prochaine, l’entraîneur doit avoir le BE (Benoît Mochales, l’actuel entraîneur ne l’a pas). Nous sommes en train de regarder comment on va faire.

Yoan Boscus sera l’entraîneur la saison prochaine, quoi qu’il arrive, c’est acté ?

Le club est heureux d’avoir Yoan comme coach n°1 et pour nous, il n’y a pas de question. Aujourd’hui, Yoan sera le coach de l’équipe une l’année prochaine.

Dans notre podcast "L’invité des sports", au sujet de passer le diplôme DES, Yoan Boscus avait répondu qu’il fallait demander au club, où en est-on ?

Ce qui est sûr, c’est que l’on a une dérogation pour l’année prochaine encore. Nous en parlons, il faut le temps de tout mettre en œuvre. Avec nous, mais aussi avec son employeur car le DES, c’est huit semaines dans l’année sans compter tout le travail derrière. Mais oui, pour tout le monde, ce serait bien qu’il puisse y accéder.

En cas de maintien en N3, le budget sera identique à l’actuel où il pourrait être augmenté pour se donner un peu plus d’ambitions ?

On ne pourra pas l’augmenter. On ne va pas inventer les sous que l’on n’a pas. Les subventions n’augmenteront pas par rapport à ce que l’on a actuellement. Le budget tourne autour de 260 000 euros.

C’est le plus modeste des 154 clubs de N3 ?

Cette saison, je ne sais pas si c’est le plus bas, mais on fait partie des plus petits, c’est certains. La plupart des clubs ont deux voire trois fois le nôtre, au minimum. La saison dernière, il est certain que nous étions le plus petit.