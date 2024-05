Football : le milieu de Rodez Lorenzo Rajot va-t-il rejoindre Angers ?

Le milieu de terrain arrive en fin de contrat avec le club ruthénois au terme de la saison actuelle.

Quel avenir pour Lorenzo Rajot ? En fin de contrat au terme de la saison actuelle avec Rodez, le milieu de terrain est susceptible de changer de club durant l’intersaison. Ses bonnes performances n’ont pas laissé indifférents des formations plus huppées, comme le laisse croire une information révélée par L’Equipe. Le joueur formé à Clermont serait pisté par Angers, en course pour remonter en Ligue 1.

Ironie du sort, le Ruthénois a fait les affaires du Sco, vendredi 10 mai, puisque son but égalisateur contre Saint-Etienne (1-1) a permis aux Angevins de s’emparer de la deuxième place...

Le Raf a déjà appris, dernièrement, le départ d’un autre joueur important en fin de contrat, puisque le défenseur Serge-Philippe Raux-Yao rejoindra le Rapid Vienne, en première division autrichienne. Quatre autres éléments arrivent en fin de bail avec les sang et or au 30 juin : Bradley Danger, Wilitty Younoussa, Clément Depres et Park Jung-bin.