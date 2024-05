Football, rugby, course pédestre : suivez en direct les résultats sportifs du week-end

Football, rugby, course pédestre, tennis… Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 11 et 12 mai concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 11 MAI FOOTBALL - National 3 (25e et avant-dernière journée) : Onet – Castanet…….18 heures - Régional 1 masculin (21e et avant-dernière journée) : L’Union-Saint-Jean – Rodez II…….18 heures - Régional 2 (21e et avant-dernière journée) : Cahors – Sources Aveyron……..18 heures Capdenac-Figeac – Mende II………18 heures Garonne – Comtal……….18 heures Grisolles – Druelle……….18 heures - Régional 3 (21e et avant-dernière journée) : Saint-Affrique – Mèze……….18 heures Biars-Bretenoux II – Espoir foot 88……..19 heures Réquista – Onet II………20 heures Le Monastère – Gaillac…….21 heures Montbazens-Rignac – Jet…….19 heures Rangueil – Ségala Rieupeyroux……20 heures - Départemental 1 (22e et dernière journée) : Ouest Aveyron – Saint-Geniez……19 heures Naucelle – Bas Rouergue…..20 heures Salles-Curan-Curan – Espalion…….20 heures DIMANCHE 12 MAI RUGBY - Fédérale 2 (16es de finale aller) : Bourges – Millau……15 heures FOOTBALL - Division 2 féminine (20e journée) : Montauban – Rodez……..15 heures - U19 National (26e et dernière journée) : Saint-Étienne – Rodez…….15 heures - U17 National (26e et dernière journée) : Rodez – Istres………..15 heures - Régional 1 féminin (22e et dernière journée) : Auch – Rodez II…….15 heures Druelle – ASPTT Montpellier……..15 heures - Régional 2 (21e et avant-dernière journée) : Rodez III – Saint-Juéry……….15 heures - Régional 3 (21e et avant-dernière journée) : Pérols – Millau………15 heures Bassin – La Primaube……15 heures - Départemental 1 (22e et dernière journée) : Aguessac – Comtal II……15 heures JS Lévézou – Saint-Georges-de-Luzençon……15 heures Luc-Primaube II – Druelle II……15 heures COURSE PÉDESTRE - Challenge Aveyron (8e manche) : Le Nauvial’Trail (10 kilomètres)……….10 heures A lire aussi : Course à pied : un grand huit en vue à Nauviale ! TENNIS - Nationale 3 féminine (3e journée) : Rodez – Nantes…….9 heures - Nationale 3 masculine (3e journée) : Capdenac – Cagnes-sur-Mer……9 heures