Il donne un rendez-vous galant à une mineure sur un site de rencontre et tombe dans un guet-apens

Cinq adolescents ont été placés en garde à vue pour avoir voulu "punir" un homme qui avait donné rendez-vous à une adolescente de 17 ans sur un site de rencontre.

Comme le rapportent nos confrères de La Montagne, un homme est tombé dans un piège à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, alors qu’il pensait se rendre à un rendez-vous galant.

La victime s’était inscrite sur un site de rencontre. Après plusieurs échanges et discussions, il convient d’un rendez-vous avec une jeune fille mineure âgée de 17 ans. La rencontre doit avoir lieu le jeudi 9 mai 2024, en début de soirée, sur la place de Jaude.

Il est accueilli par cinq adolescents

Sauf que lorsqu’il se rend sur place, ce n’est pas une jeune femme qui l’attend mais un group de cinq adolescents.

Des jets de pierres

Ces derniers essayent alors de lui dérober son téléphone portable et son portefeuille. L’homme réussit à s’enfuir mais se fait attaquer à coups de jets de pierres.

Les cinq présumés agresseurs ont été interpellés et placés en garde à vue. Pendant leur audition, ils vont justifier leur attitude en indiquant qu’ils avaient tendu ce guet-apens ne supportant que l’homme ait donné un rendez-vous à une mineure.

Convoqués devant la justice

Sur les cinq mis en cause, un a été mis hors de cause. La garde à vue de trois autres jeunes a été levée. Ils sont ressortis avec une convocation prochainement devant la justice. Quant au dernier, âgé de 17 ans, il devait être déféré vendredi 10 mai, en vue d’une convocation devant un juge pour enfant et un placement sous contrôle judiciaire.