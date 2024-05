Le Département de l’Aveyron lance un appel de projet alliant culture et social

Le Département de l’Aveyron lance, pour la septième année consécutive, un appel à projet autour de la culture. L’objectif de cette initiative est d’en faire un outil d’intervention sociale auprès des publics qui en sont éloignés.

Mobiliser la culture comme outil d’intervention sociale auprès des publics plus fragiles et favoriser le vivre ensemble. C’est l’enjeu auquel doit répondre l’appel à projet, autour de la culture et du lien social, promeut annuellement par le Département de l’Aveyron. Celui-ci octroie 50 000 € de son budget 2024 pour les différents projets éligibles.

"C’est un dispositif connu et reconnu, qui a fait ses preuves et qui est très apprécié", introduit Christine Presne, la vice-présidente en charge de la culture. Nous souhaitons que les acteurs culturels travaillent avec les acteurs sociaux. Nous faisons en sorte d’irriguer l’ensemble", poursuit-elle.

"C’est une rencontre entre le monde de la culture et celui du social", abonde Jean-Philippe Sadoul, le vice-président en charge des solidarités. Car avant d’être un projet culturel, l’initiative cherche surtout à lutter contre les discriminations et à favoriser le vivre ensemble sur le territoire aveyronnais. Cinq cantons sont particulièrement ciblés cette année : le Ceor-Ségala, le Lot et Truyère, le Nord-Lévézou, de Saint-Affrique et celui de Villefranche de Rouergue.

Candidatures possibles jusqu’au 15 juin

Cet appel à projet est construit autour de deux volets. Premièrement, un volet domicile dont les projets sont à destination de publics bénéficiaires des politiques sociales du Département vivant à domicile (jeunes, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA…). Deuxièmement, un volet établissement, dont les projets concernent des personnes accueillies en établissement médico-sociaux (personnes âgées en Ehpad, individus en situation de handicap accueillies en foyer de vie ou en foyer d’hébergement…).

Tous sont les principaux acteurs de ce projet collectif. Car pour contribuer à celui-ci, le principal critère d’éligibilité est d’être allié avec un artiste professionnel de son choix. Toutes formes d’arts étant autorisés (dessinateur, troupes de théâtre, tapisserie…).

Les candidats ont jusqu’au 15 juin pour faire valoir leur déclaration d’intention, par mail ou par courrier. Si les projets sont validés par le comité de pilotage, les dossiers de candidature définitifs seront à finaliser d’ici le 8 novembre 2024.