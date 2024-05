Meubles, vaisselle, bijoux... la saison de la brocante prend place à Rodez

À Rodez, la brocante de la place du Bourg revient, tous les deuxième et quatrième vendredis du mois, jusqu’à fin octobre.

Ce vendredi matin, les Ruthénois arpentaient la place du Bourg à la recherche de trouvailles de toute sorte. Livres, meubles, vaisselles, bijoux, et même des instruments de musique… La brocante de la place du Bourg, qui existe depuis plus de 10 ans, est de retour tous les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois, jusqu’à fin octobre.

Les 2e et 4e vendredis du mois

"Nous avons pas mal de brocanteurs professionnels du coin qui viennent vendre leurs produits, ça permet de les faire connaître et de faire quelque chose en circuit court", explique Rodolphe Cosson, l’organisateur.

Au milieu des douze stands présents, Gérard et Anne, un couple de retraité de Cransac, tiennent un stand de bijoux, bagues, bracelets, etc., qu’ils achètent à des particuliers ou à des marchands, pour les revendre ensuite. Un rendez-vous quinzomadaire qui leur permet de compléter leurs revenus. "On côtoie des gens, ça alimente notre vie sociale et l’ambiance est conviviale entre les brocanteurs", raconte l’homme de 79 ans.

Prochaines dates à retenir : les vendredis 24 mai et 17 juin de 7 heures à 13 heures.