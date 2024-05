Aveyron : "Cela nous permet d'améliorer nos décors", des élèves du lycée La Découverte planchent sur la grande fresque vivante de l'été, "Hier un village"

Une entente fructueuse entre "Hier un village" et le lycée decazevillois a permis la réalisation d’un superbe décor.

Le spectacle "Hier un village", à Flagnac, chaque été, grande fresque vivante rappelant la vie du monde rural d’autrefois, fait partie des plus beaux événements culturels du Grand Sud.

Se renouveler, faire progresser le spectacle...

Mais il faut se renouveler, faire progresser le spectacle, surprendre le public, notamment celui qui vient régulièrement le voir. En plus de 40 ans, il s’en est passé des améliorations, des créations et des rénovations.

La filière plasturgie composites en action

C’est dans cette optique que les dirigeants de "Hier un village" ont fait appel à la filière plasturgie composites du lycée La Découverte, à Decazeville, par le biais de deux anciens professeurs de chaudronnerie, Christian Roche et Jean Maura qui ont assuré le lien.

Les élèves du bac pro, sous la férule de leur enseignant Pascal Courbières, ont conçu une superbe porte entourée d’imitation pierre, l’ensemble se voulant très réaliste. Ce décor, une fois peint, représentera le portail de la grange à manège.

Événement détonnant

"Cette entente répond à trois éléments", explique Christian Roques, le maître d’œuvre d’Hier un village : "Cela nous permet d’améliorer nos décors. Ensuite, nous associons des jeunes à notre spectacle, en leur proposant un projet de proximité. Et le troisième élément consiste au fait que nous travaillons actuellement pour obtenir le label "Événement détonnant", en association avec la Région Occitanie. C’est un événement qui contraste avec les propositions événementielles actuelles, qui se veut engagé et responsable, soucieux de réduire son impact environnemental. C’est aussi et logiquement un événement qui détonne puisqu’il réduit ses émissions de carbone, ses déchets, ses consommations d’énergie et de ressources utilisées pour sa mise en œuvre. Nos décors restaurés et l’opération réalisée avec le lycée rentrent dans cet enjeu. Dans un même ordre idée, et toujours avec de souci d’écoresponsabilité et de transition écologique, ce sont des moutons qui broutent l’herbe du site".

A retrouver dès cet été

Les élèves auront la possibilité de voir sur site le décor mis en place ainsi que les autres nouveautés d’ici la fin juin.

Pour ces jeunes, cela leur permet d’avoir une application concrète de leur futur métier, qui sera installée à Flagnac. "Ils pourront inviter leur famille et amis au spectacle durant l’été et montrer ce qu’ils ont réalisé", glisse le proviseur Jean-Luc Viargues.