Aveyron : "L’habitat nomade de référence", Javan Campers réinvente l’aventure tout-terrain pour les sportifs et les fans de nature

À Millau, Dauphin du challenge Sport & Connect, Javan développe "l’habitat nomade de référence".

Des vans aménagés tout-terrain "aussi stylés que résistants, conçus pour explorer les endroits les plus reculés…" Voilà pour le nouveau concept lancé par la petite société millavoise Javan Campers qui après une année de développement amorce la production de ses "vans aménagés de demain, autonomes en énergie et économes." Installés dans le village d’entreprises de la zone des Fialets depuis deux petits mois, Aurélie Pirès, Patrice Pons et Christophe Boissière composent ce trio de jeunes entrepreneurs qui font valoir de solides connaissances dans l’habitat modulaire.

Peinture Raptor et pare-buffle de série

Pour Javan Campers, il s’agit donc de les mettre à profit pour donner corps à cette version améliorée de la "van life", la soif d’aventure en bandoulière, les inconvénients en moins. Plus robuste, plus design, plus autonome, "innovant technologiquement et faisant la part belle au côté pratique", leur Supertramp, du nom du premier modèle de la gamme développé sur une plateforme de Fiat Ducato, a été bâti pour repousser les frontières de la vie nomade.

"Nous avons repensé la modularité en fonction des activités pratiquées – escalade, vélo, ski, kayak, surf, parapente – en sélectionnant chaque composant pour sa solidité et longévité", explique Aurélie Pirès. "Les matériaux sont issus du milieu nautique. Le tissu qui recouvre les murs et les assises est celui utilisé dans les yachts. Nous assurons aussi une résistance optimale aux UV et à l’humidité en chargeant sur l’isolation. Nous utilisons aussi une peinture Raptor très résistante et des éléments protégeant la carrosserie comme le pare-buffle."

"On pense avant tout usage"

Davantage "habitat nomade" que "van aménagé", le Supertramp doit ainsi permet de vivre en totale autonomie. "Le skieur qui part deux mois faire sa saison n’aura aucun problème." Avec toilette, douche, panneaux photovoltaïques, four, clim réversible alimentée par des batteries conséquentes et une réserve en eau de près de 200 litres quand la concurrence en propose une trentaine de série.

Bien né, Javan Campers compte aussi sur le local pour se démarquer. "On bénéficie à Millau d’un réseau efficace et d’un savoir-faire qui n’a rien à envier aux grandes agglomérations", valide Aurélie Pirès insistant sur la "valeur travail", que l’on prête volontiers aux Aveyronnais.

"Notre intention est aussi de créer de la valeur en local", abonde Patrice Pons qui arrive de la "filière bois" avec la ferme intention de faire de son Supertramp, pour les sportifs et fans de nature. Le tout pour 99 000 €. 53 000 € HT pour qui fournit le véhicule seul.