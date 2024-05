Course pédestre : revivez le Nauvial’trail en images

A Nauviale, les coureuses et les coureurs sont passés entre les gouttes ! Dimanche 12 mai, le comité d’animation du village organisait deux trails en parallèle de sa fameuse rando rallye VTT : un de 16 kilomètres et un de 10. Et ce dernier servait de cadre à la 8e manche du Challenge Aveyron. C’est Raphaël Brian qui l’a emporté 52'13'' chez les hommes, et Chloé Boudes en 1h10'48'' chez les femmes.