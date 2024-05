Crise à Mayotte : "On se sent délaissés par l’État français", le témoignage de l’Aveyronnaise Aude Vanzeebroeck, installée sur le sol mahorais depuis trois ans

Mayotte est aujourd’hui marquée par une épidémie de choléra, qui a d’ores et déjà coûté la vie à un enfant de trois ans. Vivant sur place, dans la banlieue de la préfecture Mamoudzou, l’Aveyronnaise Aude Vanzeebroeck dépeint le quotidien sur cet ensemble d’îles, également marqué par l’insécurité et les problèmes migratoires.

Le choléra est de retour en France. Du moins à Mayotte, région d’outre-mer et département français. Sur place, la maladie a déjà fait son premier mort, un enfant de trois ans, mercredi 8 mai 2024.

65 personnes contaminées, un mort

A ce jour, 65 personnes ont pour l’instant été contaminées selon les chiffres communiqués par le ministre de la Santé Frédéric Valletoux, en déplacement sur l’île ce vendredi 10 mai. Affirmant au passage que "la situation est circonscrite".

Malgré cela, le sort qui touche cet ensemble d’îles ne manque pas d’émouvoir Aude Vanzeebroeck. Aveyronnaise de naissance, l’ingénieure en voirie et réseaux divers chez Sogea (filiale de Vinci) vit à Mayotte depuis trois ans. "Là-bas, le quotidien n’est pas facile", raconte-t-elle. "On vit sur une très belle île, c’est un joyau brut. Mais la qualité de vie et le confort sont très précaires."

Le choléra, partie émergée de l’iceberg ?

En escale à Rodez depuis plus d’un mois, celle-ci en a d’ailleurs profité pour obtenir son vaccin contre le choléra. "C’est beaucoup plus simple de l’obtenir ici, et je préfère anticiper. Cette mort est survenue à Koungou, c’est seulement à quelques kilomètres de la préfecture Mamoudzou, où j’habite", précise-t-elle. D’autant que d’après son expérience, les organismes sont mis à rude épreuve au bord du lagon. "En trois ans, j’ai eu trois intoxications alimentaires, une dysenterie et une infection par la bactérie E.Coli."

Pourtant, à l’entendre, cette question du choléra, qui attire l’attention médiatique depuis ces derniers jours ne semble pas être la priorité. "Il y a tellement de sujets plus oppressants au quotidien", assure-t-elle. Le premier, l’immigration massive par laquelle est touchée Mayotte. Et l’Aveyronnaise ne mâche pas ses mots. "Ici, on se sent délaissés par l’État français. Et je vous dis cela même en tant que métropolitaine blanche favorisée."

"Une pression démographique trop grande"

Selon l’Insee, 48 % de la population de ce département français – d’ailleurs en pleine explosion –, est étrangère, en majorité en provenance des Comores, archipel situé à quelques kilomètres de Mayotte. "Cela cause une pression démographique trop grande sur l’île, qui est débordée sur tous les plans", poursuit Aude Vanzeebroeck. "Cela accentue, par exemple, les problèmes d’accès à l’eau potable et a directement causé les dernières émeutes que nous avons vécues au début de l’année."

Crise migratoire et barrages

Entre le 22 janvier et le 29 février, le département français a été bloqué par de nombreux barrages installés sur les routes par les Mahorais, qui réclamaient des mesures fortes contre l’insécurité et l’immigration clandestine. "Dans cette situation, l’île est paralysée, les travailleurs sont bloqués, même les médecins", raconte la Ruthénoise. Une crise qui trouve en partie son origine dans l’occupation du stade de Cavani, complexe hébergeant la sélection locale de football de Mayotte. C’est en ce sens que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la future suppression du droit du sol sur l’archipel.

Malgré ce sombre tableau dépeint par Aude Vanzeebroeck, celle-ci trépigne d’impatience à l’idée de retrouver sa vie à Mayotte. "Il me tarde de rentrer !" Pourquoi ? "C’est beau", résume-t-elle simplement. "Il y a un charme, une énergie sur place. Et puis les Mahorais sont très gentils. Être là-bas, cela donne du sens à sa vie."

En espérant toutefois retrouver un accès à l’eau convenable sur place. En ce moment, les locaux ne peuvent s’approvisionner que deux jours sur trois en eau.